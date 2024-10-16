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Galatasaray Çağdaş Faktoring FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galibiyet Aldı

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ikinci haftasında Uniao Sportiva'yı 84-52 yenerek lider konumda.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:50
Galatasaray Çağdaş Faktoring FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galibiyet Aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Heyecan Verici Maç

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Uniao Sportiva ile karşılaştı ve sahadan 84-52'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk Çeyrekte Etkili Performans

Müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı takım, Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftarlarının desteğiyle hızlı bir şekilde öne geçti. İlk çeyreği 28-11 gibi bir skorla tamamlayarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Maçın Gidişatı

Galatasaray, devre arasına 44-24'lük skorla avantajlı girdi. İlk yarıda elde edilen farkı korumaya devam eden ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 60-44 önde tamamladı. Maçın bitiminde ise sayılar 84-52 olarak kaydedildi.

Gökşen Fitik’in Öne Çıkan Performansı

Galatasaray'da Gökşen Fitik, 23 sayıyla maçı en çok skor üreten oyuncusu oldu. Diğer katkılar ise, Fraser'dan 14, Park'tan 13, Derin Erdoğan'dan 8, Ayşe Cora'dan 7, Ayşegül Günay'dan 6, Vanloo'dan 5, Hollingsworth ve Meltem Yıldızhan'dan 3'er, Selin Gül'den ise 2 sayıyla geldi.

Uniao Sportiva’nın Mücadelesi

Konuk takımda ise, Scott 17, Ada ise 15 sayıyla takımlarının mücadele gücünü artırmaya çalıştılar ancak bu, farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Gruplardaki Konum

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, J Grubu'ndaki ikinci maçında da galibiyet alarak 2'de 2 yapmayı başardı ve bu başarıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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