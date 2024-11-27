Kocaelispor'dan Yabancı Madde Atan Taraftarlara Ceza

Kocaelispor'dan Ceza Yağmuru

Kocaelispor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor ile oynanan karşılaşmada sahaya yabancı madde atan 12 taraftara ceza verdiğini duyurdu.

Sahaya Atılan Maddeler

Açıklamada, Kocaelispor-Bandırmaspor maçında yaklaşık 24 yabancı madde (çakmak ve su şişesi gibi) atıldığı bildirildi. Kocaelispor'un stadyumunda bulunan yüksek çözünürlüklü kameraların incelenmesi sonucunda bu olaylara karışan taraftarlar tespit edildi.

Cezalar ve Uyarılar

Kulüp, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince bu 12 kişiye seyirden men cezası uygulandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, "Bu kişiler, kulüplerini şampiyonluk yolunda yarı yolda bıraktı ve diğer taraftarların da maç izleme hakkını engelledi," denildi.

İlgili açıklamada, "Sahaya yabancı madde atan kişilerin tahlil edileceğini ve bu kişilerin tespit edilmesinin asla mümkün olmadığını unutmayın. Böylece yalnızca kendinize değil, armanın peşindeki diğer taraftarlara da haksızlık yapıyorsunuz," ifadelerine yer verildi.

Koordineli Çalışmalar

Kocaelispor, bu tür olayların önüne geçmek adına kulüp ve idari makamların koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.