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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Julie Vanloo ile Sözleşmesini Uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Belçikalı oyuncu Julie Vanloo ile sözleşme yeniledi ve olimpiyat yolunda başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:52
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Julie Vanloo ile Sözleşmesini Uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Julie Vanloo'nun Sözleşmesini Uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Belçikalı tecrübeli oyuncu Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutluyoruz. Hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla büyük başarılar elde etmesini diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz sezon boyunca 43 maçta görev alan Vanloo, 12.7 sayı, 2.6 ribaunt ve 8.6 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.

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