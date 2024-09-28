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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tarsus'u Deplasmanda Geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Tarsus'u 77-57 yenerek sezonun açılışını yaptı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:51
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tarsus'u Deplasmanda Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Başladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2023-2024 sezonunun ilk maçında İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan bu mücadelede Galatasaray, rakibini 77-57'lik skorla mağlup etti.

Maçın Öne Çıkan İsimleri

İlk yarıda üstün bir performans sergileyen Galatasaray, peş peşe bulduğu sayılarla aradaki farkı açtı. Tarsus Spor, maç boyunca etkili olmasına rağmen, Galatasaray'ın kuşatmacı oyununu aşmayı başaramadı.

Sezonun İlk Galibiyeti

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu. Takım, bir sonraki maçlarını merakla bekliyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan (önde) rakibiyle mücadele etti.

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