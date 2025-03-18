Galatasaray Camiası 1905 GSYİAD İftarında Bir Araya Geldi

Galatasaray Camiası 1905 GSYİAD İftarında Buluştu

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD), geleneksel iftar yemeğini Zincirlikuyu'daki Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleştirdi. Organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri, teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak ve birçok davetli katıldı.

Murat Sancaktar'dan Vurgu: Kenetlenmek Önemli!

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, iftarın açılış konuşmasında, "İftarımız her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhumuzu yansıtmaktadır. Böyle organizasyonlar, Galatasaray camiasını kenetleyen çok önemli fırsatlardır. Ramazan ayının ruhuyla bir araya gelmek, ortak değerlerimizi paylaşmak bizleri daha da güçlü kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sancaktar, derneğin 1905 GSYİAD olarak Galatasaray'a desteğini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti: "GSYİAD, kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her anda destek sağlayan, kaynak oluşturan ve stratejik katkılar sunan etkin bir kurumdur. Kulübümüzü her şartta desteklemek derneğimizin kuruluş amacıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün yanında olacağız."

Şampiyonluk Mesajı ve Kenetlenme vurgusu

Murat Sancaktar, Trendyol Süper Lig'deki mücadele vurgusunu yaparak, "Camia olarak bir arada olmamızın büyük önemi var. Kulübümüz bu yıl hiç olmadığı kadar saldırı ve haksızlıklara maruz kalmaktadır. Ancak biz Galatasaray'ız. Bugüne kadar hangi engel, zorluk çıkarsa çıksın tek yürek olarak üstesinden geldik. Oynanan oyunlar, kurulan kumpaslar asla Galatasaray'ın ışığını söndüremeyecektir." dedi.

Sancaktar, 810 dakikanın kritik olduğunu vurgulayarak, "Ne zaman inancımızı tek bir noktaya odakladıysak sonu hep şampiyonluk oldu. Unutmayalım mayıslar bizimdir. Bu yıl da Okan hocamızın liderliğinde takımımızı şampiyonluğa taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Son düzlükteyiz. Kalitemiz, tecrübemiz ve bilgi birikimimizle kimseye geçilmeye niyetimiz yok." şeklinde konuştu.