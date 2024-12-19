Galatasaray Camiası Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

Galatasaray Kulübü, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) düzenlediği yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi. Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşen organizasyona, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek yönetimi katıldı.

Büyük Hedef: 25. Şampiyonluk

Etkinlikte konuşma yapan 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, "Gecemizin ana teması, yıl 2025, hedef 25. Bizde başarılar ve şampiyonluklar bitmez. Camia olarak en büyük hedefimiz bu sene mayıs ayında 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmak olacak." dedi.

Başkan Dursun Özbek ise yeni yıl kutlamasının önemine değinerek, "Yeni yıl bizim için çok önemli. Ciddi bir şampiyonluk yarışı var. Hedefimiz mayıs ayında şampiyon olmak ve gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmak. Galatasaray'ın tüm başarıları birlik ve beraberlik olduğunda gelmiştir. Bu sene de kuvvetli bir beraberliğimiz var. İnşallah 2025 yılı hem ülkemiz hem de Galatasaray için güzel geçer." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Şampiyonluk Vurgusu

Okan Buruk, 2024 yılının kendileri için iyi geçtiğini belirterek, yeni yılda da şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti. GSYİAD'ın önemini vurgulayan Buruk, "GSYİAD, her zaman Galatasaray'a destek veriyor. Üyeleriyle birlikte her gün gelişen ve büyüyen bir dernek. Bu birliktelik Galatasaray'ı başarıya taşıyan unsurlardan biri. İnşallah bu sezon da devam ettiririz." dedi.

Buruk, Kayserispor ile oynayacakları maç hakkında ise, "Kayserispor iyi bir takım. Ofansif anlamda sürprizli bir ekip. Yüzde 100'ümüzü ortaya koymamız, iyi odaklanmamız gerek. Ara öncesi kazanarak bu seneyi bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra, sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Buruk, "Kayseri'ye tam kadro olarak gideceğiz. Sadece sakatlığı olan Icardi ve cezası olan Sallai bizimle olmayacak." bilgilerini paylaşırken, transfer söylentilerine de değinerek, "Transfer çok dinamik bir şey. Şu anda Kayserispor maçına odaklanmış durumdayım." şeklinde konuştu.

Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) düzenlediği yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi. Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) düzenlediği yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi. Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.