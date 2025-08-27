DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,76 0,2%
ALTIN
4.479,83 -0,18%
BITCOIN
4.590.394,86 -0,47%

Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında 30 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 22:08
Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Metin Oktay Tesisleri'nde taktik ve organizasyon çalışması

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcuların çalışmasında öncelik topa sahip olma ve hücum organizasyonları üzerineydi.

Antrenman, takımı ölçme amaçlı yapılan 4 takımlı turnuva ile sonlandı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabağ, Ferencvaros'u eleyerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi
2
Benfica-Fenerbahçe: Mourinho 5 değişiklikle çıktı, Livakovic ilk 11'de
3
Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor
4
Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco ile resmi görüşmelere başladı
5
Sparta Prag, Riga'yı eleyip UEFA Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi
6
Milli Badmintoncular Paris'te Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Etti
7
Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?