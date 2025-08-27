Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Metin Oktay Tesisleri'nde taktik ve organizasyon çalışması

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcuların çalışmasında öncelik topa sahip olma ve hücum organizasyonları üzerineydi.

Antrenman, takımı ölçme amaçlı yapılan 4 takımlı turnuva ile sonlandı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.