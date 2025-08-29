Galatasaray - Çaykur Rizespor: RAMS Park'ta kritik randevu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Galatasaray'ın hedefi: 12 puan

Sarı-kırmızılı ekip; Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u ise 4-0 yenerek haftaya averajla lider girdi. Taraftarının desteğiyle Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray, milli takım arasına 12 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.

Çaykur Rizespor'un durumu

Ligde 1 maçı eksik olan Çaykur Rizespor alınan 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, son şampiyon karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

4000. gole 1 adım kaldı

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta. Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri şu ana kadar 3999 kez havalandırdı.

İlk 3 maçta 10 gol

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 maçta Galatasaray 10 gol atarken kalesinde gol görmedi. İlk iki haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u 4-0 ile mağlup etti.

Son 14 resmi maçı kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan ekip, sonrasındaki 14 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sahadaki 19 maçlık yenilmezlik

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı. Son yenilgi, 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık sonuçla geldi. Geçen sezondan itibaren RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında Galatasaray yenilmedi; bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İç sahada son 19 lig maçında rakip fileleri 49 kez havalandırırken 15 gol gördü.

Son 8 maçta kalesini kapadı

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapadı. 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Bu sezon ligde Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0, Kayserispor maçını da 4-0 ile geçti.