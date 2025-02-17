Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Deplasmanda 2-1 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:14
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Deplasmanda 2-1 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 2-1 galip geldi.

İlk Gol, Osimhen'den

Karşılaşmanın 47. dakikasında Galatasaray öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Frankowski'nin ortasında iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Rizespor Beraberliği Sağladı

51. dakikada Çaykur Rizespor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mithat Pala'nın içeri çevirdiği top kaleci Muslera tarafından kontrol edildi. Ancak, 54. dakikada Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Abdülkadir Ömür'ün pasıyla topu alan Akintola, kale önüne yerden pasında Sowe, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Galatasaray'dan Son Dakika Skoru

61. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ceza sahası dışından vuruşunda top defanstan döndü. 66. dakikada Sowe'nin pasıyla Akintola'nın şutunda top, yakın direğin yanından auta gitti. Fakat 86. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Lemina'nın ortasında Osimhen yine iyi yükselerek kaleci Tarık'ın müdahalesiyle kornere çeldi. Korner atışında direkt içeri çevrilen topu Osimhen kafa vuruşuyla takımını iki kez öne geçirdi: 2-1.

Karşılaşmanın son dakikalarında Taha Şahin'in defansın arkasına pasında Zeqiri'nin kafayla içeri çevirdiği topu Muslera kontrol etti. 90+5. dakikada ise sol kanattan Hojer'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Alikulov'un yakın mesafeden vuruşu kale direğinin üstünden auta gitti.

Maç sonunda Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürdü.

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