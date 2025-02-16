Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor: Mücadele Zorlayıcı Olacak!

Lider Galatasaray, Çaykur Rizespor İle Karşılaşıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek.

Sarı-Kırmızılıların Premiyeri

Ligde 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, yoluna namağlup devam ediyor. 60 puanla ligin zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Öte yandan mavi-yeşilli Çaykur Rizespor ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayarak 27 puanla 11. sırada yer almakta.

Galatasaray'da Sakatlıklar ve Cezalılar

Ev sahibi ekipte, sakatlıkları bulunan dört oyuncu, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında mücadele edemeyecek. Ancak, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz geri dönecek.

Yeni Transferler Şansı Yakalayabilir

Ayrıca, Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dört futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un tercihine bağlı olarak yarınki mücadelede forma giyme şansına sahip. Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Arda Ünyay ve tekrar kadroya katılan Mario Lemina, Rizespor maçında görev alabilirler.

Galatasaray'ın Sıralamada Güç Gösterisi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı ve 31 resmi müsabakada gol atmayı başardı. Ayrıca, son üç lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Bu serilerini 4 maça çıkarmak için Çaykur Rizespor ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklar.

AZ Alkmaar Yenilgisi Moral Bozdu

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik yenilgi, Galatasaray’da moral bozukluğuna neden oldu. Okan Buruk ve öğrencileri, Rize'den üç puanla dönebilmek için savaşacaklar. Galatasaray, hem ligdeki konumunu korumak hem de AL Alkmaar ile yapılacak rövanş maçı öncesinde moralle sahaya çıkmayı hedefliyor.