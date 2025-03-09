Galatasaray'da Alanyaspor Maçında Kadro Değişiklikleri Dikkat Çekti

Galatasaray'ın Alanyaspor Maçındaki İlk 11 Değişiklikleri

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk öncülüğünde kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Geçtiğimiz haftaki Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre yapılan bu değişiklikler, futbolseverlerin dikkatini çekti.

Gain Park Stadı'nda gerçekleşen mücadelede, son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymiş olan Sallai kadroda yer almazken, onun yerini Morata aldı. Galatasaray, bu önemli maçta şu 11 oyuncuyla sahaya çıktı: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen.

Sarı-kırmızılı ekipte, Günay Güvenç, Sallai, Kerim Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert ve Cuesta, yedek kulübesinde forma bekleyen isimler arasında yer aldı. Ayrıca, tedavi süreçleri devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi bu karşılaşmada kadroda bulunmadı.

Corendon Alanyaspor'da Da Değişiklikler Yapıldı

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra kadroda 2 değişikliğe gitti. Janvier ve Hwang gibi isimlerin yerini, Alanyaspor karşısında Lima ve Hadergjonaj aldı.

Alanyaspor'un sahaya çıkan ilk 11'i ise şu şekilde belirlendi: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova ve Sporar. Yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin yer aldı.