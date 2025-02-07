Galatasaray'da Carlos Cuesta İlk Antrenmanına Çıktı

Galatasaray, yeni transferi Carlos Cuesta ile takımla ilk antrenmanına çıktı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Geosis Boluspor'a konuk olan sarı-kırmızılı takım, Trendoyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında yapacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları ile sürdü ve ardından çift kale maçla sona erdi.

Belçika'nın Genk takımından transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta, takımın antrenmanlarına katılarak ilk deneyimini yaşadı. Diğer yandan, İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımından transfer edilen Mario Lemina ise takımdan ayrı atletik performans uzmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.