Galatasaray'da derbi öncesi büyük şok: İki isim kadroda olmayacak

Galatasaray'ın ilk 11'inde bu iki isim olmayacak! Taraftarlar şokta! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMDA BU İSİMLER OLMAYACAK

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları büyük derbi için saatleri saymaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin son maçında Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görmüştü ve derbiye katılamayacakları kesinleşmişti. Sarı lacivertli takımda Becao, Lincoln ve Pres'in de ilk 11'de olmaması tahmin edilirken Edin Dzeko'nun çıkıp çıkmayacağı maç saatlerinde belirlenecek.





Sarı kırmızılı takımda ise iddialara göre Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in forma giymeyeeği söyleniyor. Son antrenmanlara katılmayan iki isimden Sanchez ile ilgili Okan Buruk şu açıklamayı yapmıştı; 'Davinson bizim için önemli bir oyuncudur. Kopenhag maçında da kullandık, maçta ağrısı oldu. Şimdilik dinleniyorlar. Tedavi tekrar başladı, birkaç gün içinde durumu görülecek.'