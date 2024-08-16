Galatasaray'da Derrick Köhn, Konyaspor Maçında Yer Almıyor

Galatasaray'da Kadro Değişikliği
Galatasaray Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi önemli bir duyuru yaptı. Futbolcu Derrick Köhn, sağlık sorunları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Sakatlık Açıklaması
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadesi yer aldı.
Galatasaray, önümüzdeki karşılaşmada takımın diğer oyuncularıyla mücadele etmeyi planlıyor.