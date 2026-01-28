Galatasaray'da Manchester City Öncesi 2 Değişiklik: İlkay Kaptan, Singo Kadroda

Galatasaray'da Manchester City Öncesi 2 Değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Buruk'un rotasyonu

Buruk, Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün yerine Mario Lemina ve Leroy Sane'ye görev verdi. Değişiklik, maça dinamizm katma amacı taşıyor.

İlkay Gündoğan kaptan olarak çıktı

İlkay Gündoğan, Manchester City karşılaşmasında kaptanlık pazubendini taktı. Yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden sarı-kırmızılılara transfer olan İlkay, Galatasaray'da kaptan olarak sahaya ilk kez eski takımının karşısında çıktı.

Wilfried Singo 67 gün sonra kadroda

Sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan uzak kalan Fildişi Sahilli Wilfried Singo, Manchester City maçının kadrosuna alındı. Singo, son olarak Trendyol Süper Lig'de 22 Kasım 2025 tarihinde oynanan Gençlerbirliği müsabakasında görev almıştı; tedavisinin tamamlanmasının ardından 67 gün sonra yeniden kadroya girdi.

Eski takımına karşı 11'de: İlkay ve Sane

Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, Manchester City karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. İlkay, İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) forma giymişti; Sane ise 2016-2020 yılları arasında Manchester temsilcisinde oynamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo yer aldı.

Deplasmanda tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, Manchester City deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Etihad Stadyumu'nda sadece deplasman tribününde değil, farklı tribünlerde de karşılaşmayı takip etti. Taraftarlar müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, SON OYNADIKLARI FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'İNE GÖRE MANCHESTER CİTY KARŞISINDA 2 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI.