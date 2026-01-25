Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı Transferi Oldu

Galatasaray, İspanya'nın Girona takımında forma giyen Kolombiyalı oyuncu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transferle Asprilla, sarı-kırmızılıların tarihindeki 9. Kolombiyalı futbolcu konumuna yükseldi.

Cimbom’un mevcut kadrosunda Kolombiya’dan Davinson Sanchez bulunurken, geçtiğimiz sezonun ikinci transfer döneminde de Carlos Cuesta transfer edilmişti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcuları

Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta ve Yaser Asprilla.

Kulüp tarihi ve yabancı oyuncu sayısı

Yaser Asprilla ayrıca Galatasaray tarihinin 215. yabancı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar yabancı futbolcu tercihini en çok Brezilya'dan yana kullandı; kulüpte Brezilya vatandaşı 25 futbolcu görev aldı.

