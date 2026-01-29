Manchester City 2-0 Galatasaray: Şampiyonlar Ligi'nde Deplasmanda Net Galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonucunda sarı-kırmızılılar, turnuvanın lig aşamasını ilk 24 sıra içerisinde tamamlayarak play-off turunda oynamaya hak kazandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın sahibi oldu.
63. dakikada Haaland'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Marmoush'un bekletmeden şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.
64. dakikada Sara'nın savunma arkasına uzun pasında ceza yayında Sallai, topu bekletmeden yanından koşu atan Osimhen'e bıraktı. Osimhen'in de ceza sahasında bekletmeden şutunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.
74. dakikada sol taraftan Eren'in ortasında Ake'nin ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.
Stat ve Hakem
Stat: Etihad
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo
Kadro ve Detaylar
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdulkodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O’Reilly, Rayan Cherki (Nicolas Gonzalez dk. 82), Omar Marmoush (Tijjani Reijnders dk. 67), Jeremy Doku (Phil Foden dk. 37), Erling Haaland
Yedekler: James Trafford, Marcus Bettinelli, Charlie Gray, Divine Mukasa, Max Alleyne, Rico Lewis, Stephen-Nevin Mfuni
Teknik Direktör: Pep Guardiola
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Eren Elmalı dk. 68), Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 68), Leroy Sane (Kaan Ayhan dk. 80), Gabriel Sara (Mauro Icardi dk. 86), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 68), Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Erling Haaland (dk. 11), Rayan Cherki (dk. 29) (Manchester City)
Sarı kart: Mario Lemina (Galatasaray)
