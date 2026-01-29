Manchester City 2-0 Galatasaray — Şampiyonlar Ligi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek maçtan galip ayrıldı; Galatasaray lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak play-off turuna kaldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 01:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 01:12
Manchester City 2-0 Galatasaray: Şampiyonlar Ligi'nde Deplasmanda Net Galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonucunda sarı-kırmızılılar, turnuvanın lig aşamasını ilk 24 sıra içerisinde tamamlayarak play-off turunda oynamaya hak kazandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın sahibi oldu.

63. dakikada Haaland'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Marmoush'un bekletmeden şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.

64. dakikada Sara'nın savunma arkasına uzun pasında ceza yayında Sallai, topu bekletmeden yanından koşu atan Osimhen'e bıraktı. Osimhen'in de ceza sahasında bekletmeden şutunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

74. dakikada sol taraftan Eren'in ortasında Ake'nin ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.

Stat ve Hakem

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Kadro ve Detaylar

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdulkodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O’Reilly, Rayan Cherki (Nicolas Gonzalez dk. 82), Omar Marmoush (Tijjani Reijnders dk. 67), Jeremy Doku (Phil Foden dk. 37), Erling Haaland

Yedekler: James Trafford, Marcus Bettinelli, Charlie Gray, Divine Mukasa, Max Alleyne, Rico Lewis, Stephen-Nevin Mfuni

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Eren Elmalı dk. 68), Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 68), Leroy Sane (Kaan Ayhan dk. 80), Gabriel Sara (Mauro Icardi dk. 86), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 68), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erling Haaland (dk. 11), Rayan Cherki (dk. 29) (Manchester City)

Sarı kart: Mario Lemina (Galatasaray)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

