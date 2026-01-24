Trendyol 1. Lig: Pendikspor 1-2 Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Erzurumspor FK karşısında 1-2 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca ataklar ve dönüm noktalarıyla dolu bir mücadele izlendi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Erzurumspor atağında Eren Tozlu ceza sahasına röveşata denedi. Top arka direğe Crociata’nın olduğu yere açılırken, pasında Sefa bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

23. dakikada Bekir’in sol taraftan kullandığı kornerde Thuram, savunmayla birlikte yükseldi; kaleci Orbanic köşeye giden topu çeldi. Ön direkte yer alan Berkay Sülüngöz kısa düşen topu filelerle buluşturdu. 1-0

41. dakikada sol kanattan gelişen atakta savunma topu uzaklaştırdı. Crociata’nın plase vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.

44. dakikada sağ kanattan Sefa Akgün’ün kullandığı serbest vuruşta ön direkte Thuram, topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

75. dakikada Eren Tozlu’nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

78. dakikada kaleyi karşıdan gören uzak mesafeden Bekir’in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Orbanic’ten seken top üst direğe de çarparak oyun alanına döndü.

85. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Rodriguez’in ortasına Mustafa Fettahoğlu vuruşunu yaptı; meşin yuvarlak kaleci Deniz’in ayaklarının altından filelerle buluştu. 1-2

89. dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında Baiye, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Kadrolar ve Notlar

Stat: Pendik

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Onur Gülter, Ömer Yasin Gezer

Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Thuram (Jonson Clarke-Harris dk. 67), Djordje Denic (Hakan Yeşil dk. 60), Mallik Wilks, Görkem Bitin (Ahmet Karademir dk. 61)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Enis Safin, Efehan Pekdemir

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Brandon Baiye, Benhur Keser (Adem Eren Kabak dk. 78), Giovanni Crociata (Cheikne Sylla dk. 77), Sefa Akgün (Martin Rodriguez dk. 65), Mustafa Fettahoğlu (Hüsamettin Yener dk. 88), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar, Salih Sarıkaya

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Berkay Sülüngöz (dk. 23) (Pendikspor), Thuram (dk. 44 k.k.), Mustafa Fettahoğlu (dk. 85) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Nuno Sequeira, Uğur Uçar (Teknik Direktör) (Pendikspor), Mustafa Fettahoğlu, Cheikne Sylla (Erzurumspor FK)

