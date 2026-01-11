Asya Kandemir 10 Yaşında: 16 Turnuvayı Set Vermeden Kazandı — Winter Cup’ta Türkiye’yi Temsil Edecek

10 yaşındaki Asya Kandemir 16 turnuvayı set vermeden kazanıp 12 Yaş Milli Takımı'na seçildi; 29 Ocak'ta Tallinn'de Winter Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:48
Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki tenisçi Asya Kandemir, kendisinden yaşça büyük rakiplerine karşı gösterdiği üstün performansla 12 Yaş Milli Takımı’na seçildi. Kariyeri boyunca katıldığı 16 turnuvanın tamamını set vermeden kazanan Kandemir, Estonya’da düzenlenecek Winter Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek.

İzmit Tenis Kulübü’nde 7 yaşında başladığı tenis eğitiminde kısa sürede büyük bir ivme yakalayan Kandemir, kendi yaş grubunun üzerinde, 12 yaş kategorisinde mücadele ederek dikkatleri çekti. Katıldığı 16 resmi turnuvanın hepsinde rakiplerine tek bir set bile vermeden şampiyon oldu ve ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Asya Kandemir: "Set vermeden şampiyon oldum"

"Başladığım günden itibaren oynadığım 16 turnuvanın hepsinde set vermeden şampiyon oldum. Milli takıma da bir yaş küçük olmama rağmen ikinci olarak milli takıma girdim. Bu ay sonu Estonya’da olan Winter Cup’a gideceğiz. Eğer burada başarılı olursak İngiltere’de olan finallere gideceğiz"

"Finallere kalmak istiyorum"

"Turnuvalar için heyecanlıyım. Antrenmanlarda da daha çok milli takımda nasıl oynayabileceğimi düşünerek çalışıyorum. Oradaki rakiplerimin buradaki rakiplerimden çok daha iyi olacağını düşünerek hazırlanıyorum. Aynı istikrarı orada da sağlayıp finallere kalmak istiyorum"

Ali Kolburan: "Mental gücü çok yüksek"

Antrenörü Ali Kolburan ise Asya’nın yetenek ve karakterini şu sözlerle özetledi: "Asya, iki senedir kendinden bir yaş büyük kategorilerde katıldığı hiçbir turnuvada set vermeden şampiyon oldu. Kritik puanları çok iyi oynuyor ve mental gücü yüksek. Algısı da onu yaşıtlarının önüne geçiriyor. Teknik ve fiziksel gelişimi de planladığımız şekilde ilerliyor".

Winter Cup detayları: Asya Kandemir, 29 Ocak’ta Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenecek Winter Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye, C Grubu’nda İtalya, Danimarka, Belçika, İsveç, Ukrayna, Lüksemburg ve Estonya ile mücadele edecek. Başarılı olan takımlar, Şubat ayında İngiltere’de düzenlenecek final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

