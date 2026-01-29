Bursaspor, Emir Kaan Gültekin'i Resmen Açıkladı

Bursaspor, Baran Başyiğit'in sakatlığı sonrası İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 00:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 00:50
Bursaspor, Emir Kaan Gültekin'i Resmen Açıkladı

Bursaspor, Emir Kaan Gültekin'i Resmen Açıkladı

Baran Başyiğit’in sakatlığı sonrası harekete geçen Bursaspor, gol hattını güçlendirmek için transfer düğmesine bastı. Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor'dan golcü Emir Kaan Gültekin ile anlaşmaya vardı.

Transfer Detayları

Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin ile tüm şartlarda el sıkıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun 2 Ekim 2000 doğumlu olduğu ve resmen kadroya katıldığı bildirildi.

Oyuncu Profili ve İstatistikler

25 yaşındaki Mersinli forvet, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken, 13 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 5 gol kaydetti. Genç oyuncu bu süreçte yalnızca 1 sarı kart gördü.

Bursaspor cephesinde, sakatlıktan dolayı açılan boşluğu doldurması beklenen Gültekin'in performansı yakından takip edilecek.

BARAN BAŞYİĞİT’İN SAKATLIĞI SONRASI HAREKETE GEÇEN BURSASPOR, GOL YOLLARINDAKİ EKSİK İÇİN...

BARAN BAŞYİĞİT’İN SAKATLIĞI SONRASI HAREKETE GEÇEN BURSASPOR, GOL YOLLARINDAKİ EKSİK İÇİN İSTANBULSPOR’UN 9 NUMARASIYLA ANLAŞMAYA VARDI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manchester City 2-0 Galatasaray — Şampiyonlar Ligi
2
Bursaspor, Emir Kaan Gültekin'i Resmen Açıkladı
3
Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı Transferi Oldu
4
Trendyol 1. Lig: Pendikspor 1-2 Erzurumspor FK
5
Çüngüş'e Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Müjdesi
6
Asya Kandemir 10 Yaşında: 16 Turnuvayı Set Vermeden Kazandı — Winter Cup’ta Türkiye’yi Temsil Edecek
7
Jure Balkovec: "Fiziksel ve mental olarak iyi olursak çok farklı Karagümrük görebiliriz"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları