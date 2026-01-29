Bursaspor, Emir Kaan Gültekin'i Resmen Açıkladı

Baran Başyiğit’in sakatlığı sonrası harekete geçen Bursaspor, gol hattını güçlendirmek için transfer düğmesine bastı. Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor'dan golcü Emir Kaan Gültekin ile anlaşmaya vardı.

Transfer Detayları

Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin ile tüm şartlarda el sıkıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun 2 Ekim 2000 doğumlu olduğu ve resmen kadroya katıldığı bildirildi.

Oyuncu Profili ve İstatistikler

25 yaşındaki Mersinli forvet, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken, 13 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 5 gol kaydetti. Genç oyuncu bu süreçte yalnızca 1 sarı kart gördü.

Bursaspor cephesinde, sakatlıktan dolayı açılan boşluğu doldurması beklenen Gültekin'in performansı yakından takip edilecek.

BARAN BAŞYİĞİT’İN SAKATLIĞI SONRASI HAREKETE GEÇEN BURSASPOR, GOL YOLLARINDAKİ EKSİK İÇİN İSTANBULSPOR’UN 9 NUMARASIYLA ANLAŞMAYA VARDI.