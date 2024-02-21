Galatasaray'da Prag maçı öncesi yaprak dökümü: 5 isim yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanşında Sparta Prag'a konuk olmaya hazırlanıyor. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda avantajlarını korumak adına mücadele edecek. Ancak Galatasaray'da Sparta Prag karşılaşması öncesi bazı eksikler dikkat çekiyor.

Victor Nelsson'un cezası ve Hakim Ziyech, Ndombele, Aurier'in sakatlıkları nedeniyle bu oyuncular kadroda yer almayacak. Ayrıca, ismi açıklanmayan Derrick Köhn'ün de kafilede olmadığı belirtildi. Bu eksikliklere rağmen Galatasaray, güçlü bir kadro ile sahaya çıkacak. İlk maçtaki galibiyetin avantajını kullanarak, Sparta Prag deplasmanından da galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarlarını umutlandırıyor.





Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Carlos Vinicius.

Maçın heyecanı yarın saat 23:00'te başlayacak ve futbolseverler, Galatasaray'ın performansını merakla bekliyor. Eksiklere rağmen takımın mücadele azmi ve kaliteli oyuncu kadrosu, Sparta Prag karşılaşmasını da izleyenlere unutulmaz anlar yaşatabilir.