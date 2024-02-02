Galatasaray'da taraftarları şaşkına çeviren ayrılık

Sarı-kırmızılı takımda Cedric Bakambu ayrılığı herkesi şaşırttı! Ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray'da taraftarları şaşkına çeviren ayrılık
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Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde Sacha Boey ve Angelino'nun ardından bir ayrılığı daha duyurmaya hazırlanıyor. 2023 yaz transfer döneminde Al-Nasr'dan transfer edilen Cedric Bakambu ile yolların ayrılması konusunda Galatasaray, La Liga ekibi Real Betis ile sözlü anlaşma sağladı.

Bakambu'nun performansı, Galatasaray tarafından beklenen seviyede olmayınca, kulüp yönetimi Real Betis ile transfer konusunda anlaşma yoluna gitti. 32 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı formayla toplamda 16 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol atıp 1 asist yapabildi. Transferin resmi açıklamasının kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da Cedric Bakambu İle Yollar Ayrılıyor

Galatasaray, sağ bek pozisyonu için de transfer atağına geçti. Fransız basınından Foot Mercato'nun iddiasına göre, Rennes'nin sağ beki Assignon ile anlaşma sağlanmıştı ancak Galatasaray, büyük bir sürprizle İngiltere Premier Lig kulübü Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier ile 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

Cedric Bakambu'nun transferi için Real Betis'in 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği belirtilirken, ayrıca bonuslar da ödeneceği ifade ediliyor. Galatasaray, kadroda yapılan bu değişikliklerle hem takımın rekabet gücünü artırmayı hem de yeni transferlere kapıyı açmayı amaçlıyor. Transferin detayları yakın zamanda resmi olarak duyurulacak.

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