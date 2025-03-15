Galatasaray'da Victor Osimhen: 'Türkiye'nin En Büyük Kulübündeyim'

Galatasaray-Antalyaspor Maçından Sonra Victor Osimhen'e Övgüler

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımda bulunduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Osimhen,

"Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu", diyerek duygularını ifade etti.

5. Yıldız Hedefi

Osimhen, takımın hedefinin 5. yıldızı takmak olduğunu belirtti ve "Bunu başaracak çok fazla oyuncuya sahibiz. Bu formayla ilk defa hat-trick yaptım. Daha fazlasının geleceğine inanıyorum" dedi.

Maçta kazandıkları penaltıyı takım arkadaşı Alvaro Morata'ya bırakmasının sebeplerine de değinen Osimhen, "Morata, takım içerisindeki önemli bir figür. Geldiğinden beri bütün oyunculara destek oluyor ve deneyimlerini paylaşıyor" ifadesini kullandı.

Saygı ve Destek Vurgusu

Kulüpteki herkesin bir rolü olduğunu vurgulayan Osimhen, "Başkanından teknik ekibine herkesin saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor. Bu gizli kahramanlara da saygımızı göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Transfer İddialarına Yanıt

Osimhen, İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki dedikodulara ise "Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum" diyerek yanıt verdi. Takım içindeki bağlılığına dikkat çeken oyuncu, "Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri" ifadesini kullandı.

Arkadaşlık ve Destek

Arkadaşlığına da değinen Osimhen, Barış Alper Yılmaz ile olan ilişkisini "Barış Alper ile çok iyi ilişkimiz var. Kendisi gördüğüm en iyi Türk oyunculardan biri" diyerek övdü.

Kalpten Bir Hediye

Röportajın ardından 3 çocuk, Karma Alan'a girdi. Osimhen, güvenliklerin engellemesine rağmen çocukların yanına giderek onlara sarıldı ve hırkasını hediye etti.