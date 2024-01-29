Galatasaray'da yaprak dökümü: O isim de ayrılıyor

Sarı kırmızılı takımda ayrılıklar bitmiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Galatasaray'da yaprak dökümü: O isim de ayrılıyor
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Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor! O isim de veda etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMDA YAPRAK DÖKÜMÜ

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte sarı kırmızılı takımda da yaprak dökümü başladı. Sezon başında Leipzig takımından kiralık olarak alınan Angelino beklenen performansı bir türlü gösterememişti. Roma, sol bek için devreye girdi ve sarı kırmızılı ekibin de hem maliyet hem de yabancı kontenjanda yer açma düşüncesiyle transferi onayladığı öğrenildi.

sarı kırmızılı takımda yaprak dökümü

 Roma Leipzig anlaşması tamamlandı ve Angelino'nun sözleşmesi feshedildi. Angelino bir maç daha oynasa 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyordu. Roma'nın futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığı ve kontratında zorunlu olmayan 6 milyon Euro satın alma opsiyonu yer aldığı öğrenildi. Angelino bugün Roma'ya uçtu. 

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