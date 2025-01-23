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Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Olympiakos'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:47
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Galatasaray Daikin, Yarı Finale Yükseldi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Maçın Detayları

Deplasmanda oynanan çeyrek finalin ilk maçını 3-0'lık skorla kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanşta da zorlu rakibi karşısında elde ettiği galibiyetle büyük bir başarıya imza attı.

Yarı Finaldeki Rakip

Galatasaray Daikin'in yarı finaldeki rakibi ise İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera Chieri 76 olacak. Takım, yarı finaldeki mücadelesini merakla bekliyor.

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