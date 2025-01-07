Galatasaray Daikin, Olympiakos ile CEV Challenge Kupası'nda Yarışacak

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turunun ilk maçı için hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray Daikin, yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Maç, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Mercouri Rentis stadyumunda, TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, 4'lü final turunun ilk mücadelesinde galip gelerek rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

Rövanş karşılaşması ise 23 Ocak Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek. Eğer Galatasaray, yarı finale geçmeyi başarırsa, Benfica-Chieri '76 Voleybol eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.