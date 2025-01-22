Galatasaray Daikin, Olympiakos'u Ağırlıyor: CEV Challenge Kupası'nda Rövanş Zamanı

CEV Challenge Kupası'nda Kritik Maç

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Maç, saat 20.30'da başlayacak.

İlk Maçta Önemli Avantaj

Sarı-kırmızılılar, Yunanistan ekibiyle deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak büyük bir avantaj elde etmişti. Galatasaray, rövanş maçında bu avantajı koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Potential Yarı Final Eşleşmesi

Eğer Galatasaray, Olympiakos'u eleyebilirse yarı finalde Benfica-Chieri '76 Voleybol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Herkes bu kritik maçı merakla bekliyor.