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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 10 katı talep

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transfer piyasasındaki değeri belirlendi! Sarı-kırmızılı ekibin gözde futbolcusu, bu sezon sergilediği etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kulüp, genç yeteneğin maaşını yüzde 60 artırarak yeni bir sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 12:17
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 10 katı talep

Galatasaray'ın bu sezonki gizli silahı Barış Alper Yılmaz, sahada her göreve çağrıldığında muazzam performans sergiliyor. Okan Buruk'un taktiklerinde sağ bekten sol beke, sağ açıktan sol açığa hatta forvette dahi görev alan Barış Alper Yılmaz'ın form grafiği dikkat çekiyor. Yönetim de genç yeteneğin bu etkileyici performansına kayıtsız kalmayarak onunla yeni bir sözleşme imzalama kararı aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Barış Alper Yılmaz'ın garanti ücreti olan 10 milyon TL, yönetimin kararıyla 16 milyon TL'ye çıkarıldı. Bu yükseltme, genç futbolcunun takıma sağladığı değeri ve gelecekteki potansiyelini vurguluyor.


GALATASARAY'IN JOKERİ BARIS ALPER YILMAZ'DAN BÜYÜK YÜKSELİŞ

Başarılı futbolcunun bonservis bedeli 2.1 milyon eurodan 20 milyon euroya yükseltildi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ancak, genç oyuncunun gösterdiği performans ve piyasadaki talep doğru

Galatasaray yönetimi, Avrupa'nın dikkatini çeken genç yetenek Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini netleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, transfer piyasasında birçok talibi olan milli futbolcu için kesin bir rakam belirledi.

Başarılı futbolcunun bonservis bedeli 2.1 milyon eurodan 20 milyon euroya yükseltildi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ancak, genç oyuncunun gösterdiği performans ve piyasadaki talep doğrultusunda bu rakamın önemli ölçüde artırıldığı belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeyeceği ve oyuncuyla yolların ayrılacağı vurgulandı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkarken, 4 gol atıp 8 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. Bu performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girmiş durumda. 

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