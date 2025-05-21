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Galatasaray'dan Büyük Kutlama: Şampiyonluk Festivali Yenikapı'da

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının 25 Mayıs'ta Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:20
Galatasaray'dan Büyük Kutlama: Şampiyonluk Festivali Yenikapı'da

Galatasaray Kulübü'nden Şampiyonluk Kutlaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de elde edilen şampiyonluk için büyük bir kutlama organizasyonu düzenleyeceklerini duyurdu. 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, geleneksel bir festivale dönüştürülmeyi hedefliyor.

Divan Kurulu Toplantısında Önemli Açıklamalar

Başkan Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, amatör branşlardaki başarıları vurgulayarak, “Mayıslar bizimdir” ifadesini kullandı. Özbek, tekerlekli sandalye basketbol takımının hem ligde hem de Avrupa'da kazandığı şampiyonlukların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Erkek ve kadın sutopu takımlarının da zorlu mücadeleler sonucu lig şampiyonluğuna ulaştığını dile getiren Özbek, “Önümüzdeki dönemde daha büyük başarılar bizi bekliyor,” şeklinde konuştu. Basketbol altyapısındaki başarıların yanı sıra esporda da şampiyonluklar yaşandığını açıkladı.

Futbolda Çifte Kupa ve Taraftar Desteği

Dursun Özbek, “Bir ay önceki divan toplantısında, 25. şampiyonluğumuzu kazanacağımızı ve 5. yıldızı takacağımızı söylemiştim. Bugün sadece bunu başarmakla kalmadık, Türkiye Kupası’nı da müzemize götürdük,” diye ifade etti. Özbek, tüm sezon boyunca destek veren taraftarlara teşekkür ederek, şampiyonluk kutlamasına tüm Galatasaray camiasını davet etti.

Mali Durum ve Başarı Raporu

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi. 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen 9 aylık konsolide rapora göre, toplam hasılat 8,93 milyar lira, gider ise 8,873 milyar lira olarak kaydedildi. Bu dönemde 63,6 milyon lira net kar elde edildiğini açıkladı.

Başkan Özbek, “Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı,” diyerek tüm Galatasaraylıları kutlamalara katılmaya davet etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısına katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısına katıldı.

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