Galatasaray'dan Gaziantep FK'ye 3-0'lık Şok: Okan Buruk Değerlendirdi

Okan Buruk'tan Açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK'yi 3-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Oyuncu Performansları

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının performanslarından son derece memnun olduğunu söyledi. Barış Alper Yılmaz'ın 90 dakika boyunca gösterdiği üstün gayreti ve golleri vurgulandı. Buruk, "Kazandığımız için mutluyum. Özellikle santrafor bölgesinde Barış'ın performansı çok önemliydi" dedi.

Sakatlık Sorunları ve Strateji

Yunus'un sakat dönmesinin ardından belirli bir süre oynatıldığını aktaran Buruk, onun da oyun içerisinde etkili olduğunu belirtti. Sane'nin ikinci yarıdaki performansı için övgülerde bulundu ve sıcakta oyunun zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

Transfer Gelişmeleri

Bir gazetecinin Osimhen'in neden transfer edilmediğine dair sorusuna yanıt veren Buruk, "Osimhen, kısa bir antrenman döneminden sonra burada oynamak onun için riskli olabilirdi" dedi. Kaleci Günay'ın performansından memnun olduklarını ifade etti ve kaleci transferi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Buruk, "Önemli olan kadro yapısı ve kalitesi. Galatasaray'a yakışacak bir kaleci almak isteriz" şeklinde konuştu.

