DOLAR
38,24 -0,04%
EURO
43,78 0,92%
ALTIN
4.176,87 0,69%
BITCOIN
3.469.889,14 -4,02%

Galatasaray'dan Kalan Maçlara Final Havasında Hazırlık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kalan maçların final havasında geçeceğini ve her iki kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 19:20
Galatasaray'dan Kalan Maçlara Final Havasında Hazırlık

Galatasaray'dan Kalan Maçlara Final Havasında Hazırlık

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımın kalan maçlarında final havasında mücadele edeceğini belirtti. Özbek, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacaklarını bildirerek, bu önemli maça hazır olduklarını ifade etti.

Özbek, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, "Hedefimiz bu sene her iki kulvarda da şampiyon olmak. Bugün oynayacağımız maç da çok önemli. Ligin bitmesine 6 hafta kaldı ve bu süre zarfında büyük bir mücadele verilecek"

"Bu 6 Hafta Ligin En Önemli Haftası"

Başkan Özbek, ligdeki heyecanın arttığına dikkat çekerek, "Avrupa'ya gidecek takımların ve şampiyon olacak ekiplerin büyük bir rekabet içerisinde olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle ligin en stresli ve yoğun haftalarına girmek üzereyiz" dedi.

Özbek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Her maçımız bir final havasında olacak. Taraftarlarımıza buradan bir çağrı yapmak istiyorum; 'Son ana kadar aynı destek ve hırsla yanımızda olsunlar'. Şu an 5 puan önde olmamız önemli değil, her şekilde mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız".

Son olarak, Dursun Özbek, hedeflerinin 5. yıldızı almak olduğunu vurgulayarak, kalan maçlarda rehavete kapılmadan, yüksek ciddiyet ve konsantrasyonla oynayacaklarının altını çizdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (fotoğrafta), Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (fotoğrafta), Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Başladı
2
Galatasaray'dan Kalan Maçlara Final Havasında Hazırlık
3
Samsun'da 22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası Tamamlandı
4
Trabzonspor-Göztepe Maçının Bilet Satışı Devam Ediyor
5
Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta Coşkuyla Devam Ediyor
7
Hatayspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı