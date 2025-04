Galatasaray'dan Kalan Maçlara Final Havasında Hazırlık

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımın kalan maçlarında final havasında mücadele edeceğini belirtti. Özbek, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacaklarını bildirerek, bu önemli maça hazır olduklarını ifade etti.

Özbek, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, "Hedefimiz bu sene her iki kulvarda da şampiyon olmak. Bugün oynayacağımız maç da çok önemli. Ligin bitmesine 6 hafta kaldı ve bu süre zarfında büyük bir mücadele verilecek"

"Bu 6 Hafta Ligin En Önemli Haftası"

Başkan Özbek, ligdeki heyecanın arttığına dikkat çekerek, "Avrupa'ya gidecek takımların ve şampiyon olacak ekiplerin büyük bir rekabet içerisinde olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle ligin en stresli ve yoğun haftalarına girmek üzereyiz" dedi.

Özbek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Her maçımız bir final havasında olacak. Taraftarlarımıza buradan bir çağrı yapmak istiyorum; 'Son ana kadar aynı destek ve hırsla yanımızda olsunlar'. Şu an 5 puan önde olmamız önemli değil, her şekilde mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız".

Son olarak, Dursun Özbek, hedeflerinin 5. yıldızı almak olduğunu vurgulayarak, kalan maçlarda rehavete kapılmadan, yüksek ciddiyet ve konsantrasyonla oynayacaklarının altını çizdi.

