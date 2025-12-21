Galatasaray'dan Süper Lig'de Üst Üste 3. Galibiyet

Galatasaray, KasıMPaşa'yı 3-0 Yenerek Süper Lig'de Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı
Maç ve Sonuç
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0’lık net bir skorla kazanarak ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
Galibiyet Serisi
Aslan, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra sırasıyla Samsunspor’u 3-2, Antalyaspor’u 4-1 ve Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetine imza attı.
Sezon Değerlendirmesi
Cimbom, bu sezon Süper Lig’de ilk 7 haftada da puan kaybı yaşamamıştı. Kulübün performansı, son galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını güçlendirdi.
GALATASARAY, KASIMPAŞA MAÇIYLA TRENDYOL SÜPER LİG’DE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.