Galatasaray'dan sürpriz karar: Bombayı patlatacak

Galatasaray, sol bek pozisyonundaki yabancı kontenjanını Derrick Köhn transferiyle çözüme kavuşturduktan sonra, transferde sürpriz bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde gündeme gelen Japon 10 numara Daichi Kamada ile anlaşma sağladı. Ancak, bu transferin gerçekleşebilmesi için Lazio ile yapılan pazarlık sürecinin olumlu sonuçlanması gerekiyor. Kamada'nın gelmesi halinde ise Galatasaray, yabancı kontenjanında bir kişilik daha yer açmak zorunda kalacak.

Ancak, burada dikkat çeken bir detay var: Galatasaray'ın elindeki son yabancı kontenjanı, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in durumuyla doğrudan bağlantılı. Ziyech, Afrika Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle transfer görüşmelerini dondurmuştu. Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Shabab'ın ilgisine rağmen, bütçe sorunları transferi engellemişti. Şimdi ise Galatasaray, Ziyech'i kiralama konusundaki isteğiyle gündeme geliyor.





Ancak, Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olmasına rağmen, Galatasaray'ın bu transferden bonservis bedeli elde etme şansı bulunmuyor. Ziyech'in Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği geçmişine rağmen, Cim Bom'un bu operasyonla birlikte bonservis kazanma şansı bulunmuyor.

Ziyech'in sözleşmesinin tazminatsız feshinin zor olduğu, ancak tarafların son bir kez daha masaya oturacakları belirtiliyor. Bu arada, Daichi Kamada'nın Lazio ile olan kontratı da sezon sonunda sona erecek, ancak tarafların 3 yıllık opsiyon hakkına sahip olduğu biliniyor. Galatasaray, Kamada transferini kiralık olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.