DOLAR
34,75 -0,28%
EURO
36,79 -0,19%
ALTIN
2.944,19 -0,38%
BITCOIN
3.354.102,1 2,62%

Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na İstifa Çağrısı

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı. Açıklamalar, kulübün endişelerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:40
Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na İstifa Çağrısı

Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na İstifa Çağrısı

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulübün yapmış olduğu açıklamada,"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır" denildi.

Açıklamada, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun subjektif ve adalet anlayışından uzak söylemlerinin, tarafsızlığını kaybettiğini ortaya koyduğu vurgulandı. "Hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Spor Kulübü olarak, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tamamen tarafsızlığını yitirdiğini belirterek, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan istifa etmeye davet etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti: 82-70
2
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys'i 3-1 Mağlup Etti
3
Zalgiris, Anadolu Efes'i Deplasmanda Yenerek Galibiyetini Artırdı
4
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı
5
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları Açıklandı
6
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi
7
Fenerbahçe Medicana, Olympiakos'u 3-2 Mağlup Etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor