Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na İstifa Çağrısı

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulübün yapmış olduğu açıklamada,"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır" denildi.

Açıklamada, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun subjektif ve adalet anlayışından uzak söylemlerinin, tarafsızlığını kaybettiğini ortaya koyduğu vurgulandı. "Hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Spor Kulübü olarak, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tamamen tarafsızlığını yitirdiğini belirterek, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan istifa etmeye davet etti.