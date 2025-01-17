Galatasaray Deplasmanda İlk Puan Kaybını Yaşadı: 1-1

Galatasaray Deplasmanda İlk Puan Kaybını Yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak dev bir sürpriz yaşadı. Mersin Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada, sarı-kırmızılı ekibin golü penaltıdan Victor Osimhen'den gelirken, Hatayspor’un golünü Cemali Sertel kaydetti.

Namağlup Unvanı Sürüyor

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 19. maçında 3. beraberliğini alarak puanını 51'e çıkardı ve namağlup unvanını korumayı başardı. Atakaş Hatayspor ise 10 puanda kalarak 18. sırada yer aldı.

Deplasmandaki Galibiyet Serisi Sona Erdi

Galatasaray, ligde daha önce konuk olduğu 8 karşılaşmayı kazanarak deplasmanda ilerleyen rekor bir galibiyet serisi yakalamıştı. Ancak Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, dış sahadaki ilk puan kaybını yaşamış oldu. Ayrıca, Galatasaray, bu sezon sahasında Eyüpspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda da puan kaybetmişti.

5 Maçlık Galibiyet Serisi Son Buldu

Bu beraberlik, Galatasaray’ın Süper Lig’deki 5 maçlık galibiyet serisini de sona erdirdi. Takım, ligin 14. haftasında Eyüpspor ile berabere kaldıktan sonra çıktığı 5 maçı kazanmıştı.

24 Maçtır Yenilmiyorlar

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'taki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında kaybettikten sonra 17 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Defans Zafiyeti Gözlemleniyor

Galatasaray, bu sezon 19 Süper Lig maçının 15'inde kalesinde gol görerek defansif zafiyet yaşamaktadır. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, geçmiş iki sezona oranla bu sezon kalesini daha fazla gole kapatmakta zorlanıyor.

Muslera Rekorunu Eşitledi

Kaleci Fernando Muslera, Galatasaray formasını 428. kez giyerek, kulübün efsanevi kaptanı Bülent Korkmaz ile ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu eşitledi.

Osimhen’in 14. Golü

Karşılaşmada Galatasaray’ın tek golünü atan Victor Osimhen, bu sezon 14. kez fileleri havalandırmış oldu. Napoli’den kiralanan forvet, 18 maçta 14 gol atarak önemli bir performans sergiledi.

Hatayspor ile Tarihi Eşitlik

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez Atakaş Hatayspor ile berabere kalmış oldu. Daha önce oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle yoluna devam ediyordu.

Bekaj’ın Kurtarışları Takımına Hayat Verdi

Hatayspor kalecisi Visar Bekaj, yaptığı kritik kurtarışlarla takımının puan almasında büyük rol oynadı. Osimhen ve Mertens’in vuruşlarını önleyen Bekaj, maçın yıldız isimlerinden biri oldu.