Galatasaray, Derbide Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar

Galatasaray, Derbide Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve Sloven hakem Slavko Vincic yönetiminde gerçekleşecek. Mücadelenin yardımcı hakemliğini Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek, dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.

Süper Lig'de Nefes Kesen Rekabet

Süper Lig'de şu ana dek 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, namağlup bir performans sergiliyor. Topladığı 63 puanla, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım ise 57 puanla ikinci sırada yer alıyor ve 18 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Üç Önemli Eksik

Galatasaray, bu derbide Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi gibi üç önemli oyuncusundan yoksun kalacak. Ancak sakatlığını atlatan Yunus Akgün’ün kadroya dahil olması bekleniyor.

İlk Yarıda Galatasaray Üstün

İlk yarı maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etmişti. O karşılaşmada Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara gol atarken, sarı-lacivertlilerin tek golü Edin Dzeko penaltıdan geldi.

Son Beş Derbide Galatasaray Üstün

Galatasaray, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi elde etti. Bu süreçte 9 gol atarken sadece 2 gol yedi ve 3 derbiyi de kalesinde gol görmeden tamamladı.

UEFA'dan Elendi, Lige Odaklandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Kurduğu kadroyla şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı takma amacını güdüyor.

24 Maçtır Yenilmiyorlar

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçta yenilmedi. Bu serinin son mağlubiyetini geçen sezonda Fenerbahçe derbisinde almıştı. O zamandan beri 21 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Son 33 Resmi Maçta Gol Attı

Galatasaray, son 33 resmi maçında gol atmayı başardı. Gol atamadığı son maç, 27 Ağustos 2024'teki UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriyle oldu ve ardından 33 maçta 55 gol kaydetti.

Gol Umudu Osimhen

Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu sezonki gof lideri olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de 18 maçta 14 gol atan Osimhen, toplamda 20 gol kaydetti. Osimhen dışında, Barış Alper Yılmaz ve Ahmed Kutucu da gol katkısında bulunuyor.