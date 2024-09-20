Galatasaray Derbisi Öncesi Önemli İsimlerin Güveni

Galatasaray Derbisi Öncesi Güven Dolu Açıklamalar

Galatasaray camiasının kıymetli isimleri, yaklaşan Fenerbahçe derbisinde takımlarına olan güvenlerini ifade etti. Eski yönetici Adnan Sezgin, "Hem Okan hocaya hem de takıma güveniyorum. Kadıköy'den en iyi sonuçla döneceğiz. Bence takım çok iyi bir yolda. İyi futbolcularımız var. Gönlüm onlarla beraber." dedi.

Derbi Müsabakalarının Tahmin Edilemezliği

Sezgin, "Derbilerin sonucunun tahmin edilemez olduğunu ifade ederek, özellikle bu tür karşılaşmalarda skor tahmininin çok zor olduğunu belirtti. Kadıköy'de oynamanın kolay olmadığının farkında olduğunu ancak takımına duyduğu güvenin yüksek olduğunu kaydetti.

Hakan Ünsal'dan Stratejik Vurgu

Hakan Ünsal, Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde derbilerdeki performansını vurgularken, "Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girememenin hayal kırıklığına rağmen toparlandığını görüyorum. 5'te 5 ile başlayan bir sezonun motivasyonunu yaşıyoruz. Okan hocanın tarzı belli ama Mourinho'nun tercihleri oyunun şeklini belirleyecek." dedi.

Saffet Akyüz: Galatasaray Daha İddialı

Önemli santrfor eski futbolcu Saffet Akyüz, Galatasaray'ın derbide iddialı olacağını düşündüğünü belirtti. "Her ne olursa olsun Galatasaray, 5'te 5 yaparak iyi sinyaller verdi. Yeni transferleriyle daha iddialı olacak." diyerek, Galatasaray'ın transferi Victor Osimhen'in potansiyeline dikkat çekti.

Akyüz, "Osimhen, güçlü bir futbolcu. Deplasmanda baskı kurduğunda topu tutabilir. Galatasaray'ın kaliteli oyuncuları ile fark yaratabilir." diyerek sözlerini tamamladı.