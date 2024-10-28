Galatasaray Derbiyi Kazandı, Namağlup Unvanını Korudu

Galatasaray Derbiyi Kazandı

Sarı-kırmızı formasıyla mücadele eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti ve namağlup unvanını korumayı başardı.

Maçın Önemli Anları

RAMS Park'ta gerçekleşen maça hızlı başlayan Galatasaray, 13. dakikada Davinson Sanchez'in attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise 67. dakikada Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkaran takım, mücadeleyi son anlarına 2-0 önde girdi. Ancak, Ernest Muçi'nin 90+4. dakikada attığı golle rakibi bir skor elde etti ve maç 2-1 sona erdi.

Ligdeki Durum

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, 10.haftada 9. galibiyetini aldı ve ligdeki puanını 28'e çıkardı. Takım şu anda, Samsunspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ise 8 puan fark attı.

Yenilmezlik Rekoru

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadan yoluna devam ediyor. Bu süreçte 8 Süper Lig ve 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynayan sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'la Maç İstatistikleri

Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile oynadığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son 5 iç saha derbisinde galip gelen Galatasaray, 15 gol atıp 5 gol bularak etkileyici bir performans sergiledi.

Osimhen ve Sanchez'in Başarısı

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, son 3 maçında 4 gol atarak takımın önemli golcüsü oldu. Kolombiyalı defansif oyuncu Davinson Sanchez ise bu sezon 2. golünü derbide kaydetti ve takımını öne geçirdi.

Gabriel Sara'nın Asistleri

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, attığı paslarla dikkat çekti. Derbide her iki golde de etkili duran toplar kullanarak takım arkadaşlarına asist yaptı.

Kaan Ayhan Cezalı

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan, 36. dakikada sarı kart gördü ve Samsunspor ile oynanacak 12. haftaki maçta forma giyemeyecek.

Mertens 100. Maçına Çıktı

Belçikalı yıldız Dries Mertens, Galatasaray kariyerinin 100. resmi maçına derbide çıktı. Mertens, takımına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.