Galatasaray Doktorundan Sakatlık Açıklamaları

Galatasaray-Çaykur Rizespor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, maç sonrası sakat oyuncularının durumu hakkında açıklama yaptı.

Yener İnce'den Açıklama

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Galatasaray doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında bilgi verdi. İnce, sakatlık konusu ile ilgili geçmişte hiçbir kesin süre vermediğini belirtti.

Ziyech ve Icardi'nin Durumu

Yener İnce, sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Mauro Icardi için şunları ifade etti: "Ziyech, milli takımdan sakat döndü. Kesin süre vermiyorum; zira hayatım boyunca hiçbir zaman bu konuda kesin bir tarih vermedim. Oyuncuları günlük olarak takip ediyorum. Ziyech'in arka adalesinde kanama ve hafif bir yırtığı mevcut. Tedavi sürecine başladık. Bu durum Icardi için de geçerli olacak."

Icardi'nin Tedavi Süreci

İnce, Mauro Icardi’nin 16 Eylül Pazartesi gününden sonra tedavisine Türkiye'de devam edileceğini duyurdu ve "Ailesel sebeplerden dolayı Icardi’nin orada kalması bizim tercihlerimizden biri. Ayrıca, Fenerbahçe'den gelen herhangi bir oyuncunun sağlık durumu hakkında hiçbir görüşmem olmadı; dolayısıyla Kostic'in sağlığıyla ilgili de bir bilgim yok." dedi.

Diğer Oyuncuların Durumu

Yener İnce, Kaan Ayhan’ın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını da sözlerine ekledi.