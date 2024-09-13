Galatasaray Efsanesi Nur Danişmend Hayatını Kaybetti

Galatasaray Basketbol Takımı'nın önemli ismi Nur Danişmend, vefat etti. Kulüp ve federasyondan başsağlığı mesajları geldi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:13
Galatasaray Efsanesi Nur Danişmend Hayatını Kaybetti

Galatasaray Basketbol Takımı'nın Efsane Oyuncusu Vefat Etti

Galatasaray Basketbol Takımı'nın unutulmaz oyuncularından biri olan Nur Danişmend, hayata veda etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu acı haberi resmen duyurdu.

Galatasaray'dan Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 6838 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsanevi oyuncularından, kurucularımızdan Emin Bülend Serdaroğlu'nun torunu ve değerli bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Merhum Danişmend'e Allah'tan rahmet, tüm Galatasaray ve basketbol camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Başsağlığı Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu da Nur Danişmend'in vefatını kınayarak, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Prof. Dr. Nur Danişmend'in kaybını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

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