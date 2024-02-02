Galatasaray Ekmas, Yakup Sekizkök ile anlaşma imzaladı

Galatasaray Ekmas, sezona hızlı bir başlangıç yaparak Darüşşafaka Lassa'nın başantrenörlük koltuğunda oturan tecrübeli isim Yakup Sekizkök'ü kadrosuna kattı. Sezon başından bu yana takımı yöneten Sekizkök ile yapılan anlaşma, 2024/25 sezonu sonuna kadar geçerli olacak. Galatasaray taraftarları, bu stratejik hamlenin takımın geleceği için önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyor. Yeni sezon, Sekizkök liderliğinde heyecan dolu bir başlangıca sahne olacak!

Galatasaray Ekmas, Yakup Sekizkök ile anlaşma imzaladı
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Galatasaray Ekmas, Basketbolda Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor!

Galatasaray Ekmas, bu sezon Darüşşafaka Lassa'nın başantrenörlüğünü üstlenen deneyimli isim Yakup Sekizkök ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Sezon başında Darüşşafaka Lassa'da görevine başlayan Sekizkök, Galatasaray Ekmas'ın başantrenörü olarak 2024/25 sezonu sonuna kadar takımın başında olacak.

Kariyerine 2007/08 sezonunda Bandırma BK'da yardımcı antrenör olarak başlayan 43 yaşındaki Sekizkök, basketbol dünyasındaki tecrübesini artırarak 2012/13 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla geçirdiği başarılı yılların ardından 2018'de Anadolu Efes'e geçiş yapan Sekizkök, burada da birçok şampiyonluk yaşadı.

Darüşşafaka Lassa ile başantrenörlük kariyerine adım atan Sekizkök, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet elde etti. Yardımcı antrenörler Gökhan Turan ve Aybars Aksu ile birlikte gösterdiği başarılarla dikkat çeken Sekizkök, Galatasaray Ekmas'a dönüş yaparak yeni bir döneme öncülük edecek.

Sarı-kırmızılı renklere tekrar dönen Sekizkök, Galatasaray'da daha önce elde ettiği Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroCup şampiyonluklarından sonra, şimdi de yeni bir başarı hikayesine imza atmaya hazırlanıyor. Galatasaray taraftarları, Sekizkök liderliğindeki yeni dönemde büyük başarılar bekliyor.

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