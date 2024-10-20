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Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile oynayacağı maç için Florya'da antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:37
Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Elfsborg ile Maç Hazırlıklarına Start Verdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan Elfsborg karşılaşması için çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre, antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başlamış ve ardından topa sahip olma teknikleri üzerinde çalışılmıştır.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir koşu çalışması ile devam etmiş ve çift kale maçla sona ermiştir.

Gelecek İdman

Galatasaray, hazırlıklarını bir sonraki antrenmanla devam ettirecek ve Elfsborg ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını yapacaktır.

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