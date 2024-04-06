Galatasaray, Erden Timur hakkındaki suç teşkil eden paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'a karşı suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımların yayılmasına katkı sağlayanlar hakkında sert bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan açıklamada, alt liglerde yer alan ve ilgisiz bir YouTube videosunu, çarpıtılarak ses kaydına dönüştüren Ahmet Ercanlar başta olmak üzere tüm şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve tazminat davaları açacaklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un kişilik haklarına yönelik suç teşkil eden içeriklerin sosyal medyada yayılmasına aracılık eden herkes hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Bu tür eylemlere karışanların ve bunları destekleyenlerin hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılanmayacağı ve tüm yasal yollarla takip edileceği vurgulanmıştır. Kulüp, üyelerinin ve yöneticilerinin hukuki haklarını korumak için gereken her türlü adımı atmaya kararlıdır" denildi.