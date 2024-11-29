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Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 1 Aralık'ta Eyüpspor ile oynayacağı maça Florya'da başlamış olduğu antrenmanlarla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 20:43
Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlık Sürecine Girdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında, 1 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarına start verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Yönetimindeki Antrenman

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç ile son buldu. Takım, yarın yapacağı antrenman ile bu kapsamda hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray taraftarları, takımın bu maça nasıl bir formda çıkacağını merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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