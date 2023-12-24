Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda, saat kaçta? FB-GS derbisi şifreli mi şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Aralık akşamı Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Her iki takımın da kupa için büyük bir mücadele sergileyeceği derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Bu çekişmeli mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1 kanalını tercih edebilirler. Ayrıca maç, beIN Connect üzerinden de canlı takip edilebilecek.

Takımların muhtemel 11'leri de merakla bekleniyor. Galatasaray'da Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan gibi isimler sahada olacakken, Fenerbahçe'de Livakovic, Osayi Samuel, Djiku gibi oyuncuların forma giymesi bekleniyor. Bu büyük mücadelede kazanan takım, 3 puanla evine dönecek ve puan durumundaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.