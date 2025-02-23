Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır

Galatasaray'dan Derbi Hazırlığı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmana dinamik ısınma ile başlayan takım, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile devam etti ve çalışması taktik organizasyonlarla sona erdi.

Öte yandan, yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, antrenmanı ziyaret ederek takıma destek oldu.