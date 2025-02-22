Galatasaray, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, 8'e 2 pas organizasyonlarının ardından geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda yer alamayan Yunus Akgün, takımla birlikte çalışmalara başlamış durumda. Bu gelişme, Galatasaray taraftarları için sevindirici bir haber oldu.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.