Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçıyla ilgili son karar açıklandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Süper Kupa açıklamasında bulundu. Hangi ay için tarih verildi? Tüm detaylar haberimizde.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ KUPA AÇIKLAMASI YAPTI!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Süper Kupa için açıklamada bulundu. GS-FB arasında oynanacak Süper Kupa final tarihi açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Final maçının Nisan ayında yapılacağını duyurdu. İki takımın da Avrupa ve lig maçlarından dolayı nisan ay içerisinde olacağı belirtildi. 29 Aralık 2023 tarihinde oynanacak olan Süper Kupa Final maçı takımlar ve TFF kararıyla ileri tarihe ertelenmiş bulunmaktadır.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de nisan ayı içerisinde beş maça çıkacaktır. Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor ile karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig 26. hafta VAR kayıtları 20 Şubat tarihinde açıklanacak.