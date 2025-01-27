Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Durumu: Play-Off İhtimalleri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki İhtimalleri

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turuna yükselmeyi garantileyen Galatasaray, Ajax deplasmanında alacağı galibiyetle lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 içinde tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup durumdayken, topladığı 13 puanla 9. sıradadır.

Ajax ile mücadelesi önemli

Galatasaray, Ajax deplasmanında kazanarak üst tura çıkmanın yanı sıra, direkt son 16 bileti almak istiyor. Ancak, bu noktada diğer maçların sonuçları da kritik öneme sahip. Galatasaray'ın lig sıralamasında ilk 8 sıra içinde yer almaması için birkaç senaryo mevcut. Eğer, Lyon, Tottenham ve Anderlecht galip gelirken, Manchester United de FCSB'yi yenerse ve Bodo Glimt kazanırsa, sarı-kırmızılı ekip tehlikeye girebilir.

Beraberlikte de umut var

Galatasaray, Ajax ile berabere kalırsa, yine de averaj durumuna göre ilk 8 şansı bulunuyor. Eğer Anderlecht ve FCSB kaybederse, Galatasaray bu takımları geçebilir. Ancak, Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması gerekecek.

Fenerbahçe'nin Durumu

Fenerbahçe, 9 puanla 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile mücadele ediyor. Midtjylland ile oynayacağı maçta galip gelmesi halinde 12 puana ulaşıp üst tura yükselebilecek.

Beraberlikte zorlu hesaplar

Eğer Fenerbahçe, Midtjylland ile berabere kalırsa, topladığı 10 puanla birçok takımın sonuçlarıyla kaderi belirlenecek. PAOK, Real Sociedad ve diğer rakiplerinin puan durumları Fenerbahçe'nin geleceğini etkileyecek.

Beşiktaş'ın İhtimali

Daha önce belirttiğimiz gibi, Beşiktaş da Fenerbahçe ile benzer bir durumda. 9 puanla 24. sırada olan siyah-beyazlı ekip, Twente karşısında galip gelmek zorunda. Beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise sonuçlar oldukça önemli olacak.

Aynı durumu paylaşıyorlar

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, Beşiktaş da aynı kaderi paylaşabilir. Ancak, her iki takım da şu an için play-off olasılıklarını koruyor. Dolayısıyla, son maçların sonuçları tüm Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki geleceklerini büyük ölçüde etkileyecek.

Türk Derbisi İhtimali

Son haftada puan durumunda bir değişiklik olmaması halinde, Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe arasında bir Türk derbisi mümkün görünüyor. UEFA'nın yeni sistemine göre, 9. sırada yer alan Galatasaray, 23 ve 24. sırada bulunan Beşiktaş veya Fenerbahçe ile eşleşebilir.

Sonuç olarak, Türk takımları Avrupa arenasındaki son şanslarını zorlayacak ve taraftarlar için heyecan dolu maçlar yaşanacak.