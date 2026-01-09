Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor PFDK'ya Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 08.01.2026 tarihli sevk raporlarına göre, Turkcell Süper Kupa yarı finallerinde yer alan üç kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray

Galatasaray Kulübü'nün 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü'nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor

Samsunspor Kulübü'nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Ayrıca, Samsunspor futbolcusu Antoine Makoumbou'nun aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sevk edilen dosyaların PFDK süreçleri ve olası yaptırımlarına ilişkin gelişmeler resmi açıklamalarla takip edilecektir.

